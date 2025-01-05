رشاشات وقنابل.. السلطات الجديدة في سوريا تعثر على مستودع ذخيرة وسط حمص

وكالات

عثرت السلطات الجديدة في سوريا، على مستودع للذخيرة في مدينة حمص وسط البلاد، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وقالت وكالة الأنباء السورية سانا، إن إدارة الأمن العام عثرت على مستودع للذخيرة في حي الزهراء على أطراف المدينة القديمة في حمص، أثناء حملة التمشيط بحثا عن فلول الأسد.

وأضاف أحد مسؤولي الأمن، أنه خلال الحملة الأمنية على فلول النظام البائد، تمكننا من العثور على العديد من الذخائر المتنوعة.

ومن بين الذخائر المعثور عليها، قذائف "آر بي جي" ورشاشات وقنابل، وفق المتحدث الذي تحدث في مقطع فيديو بثته "سانا"، متابعًا: "هذه كانت في مستودعات فلول النظام البائد".

وفي أعقاب سيطرة فصائل المعارضة على دمشق وفرار الأسد، تشن السلطات الجديدة في سوريا حملات أمنية لملاحقة مسؤولي نظام الأسد.

كانت وزارة الداخلية بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية، أعلنت السبت أنها تتابع حملة التمشيط بمدينة حمص وريفها بحثا عن "فلول ميليشيات الأسد".

وبدأت السلطات الخميس عملية تمشيط واسعة بأحياء مدينة حمص، بحثا عن "مجرمي حرب ومتورطين بجرائم" رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية.