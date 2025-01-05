صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل.. وجيش الاحتلال يعترض صاروخ أطلق من اليمن

وكالات

دوت صفارات الإنذار في تليمي العازار بمنطقة الخضيرة وسط إسرائيل في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إذ تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، وفقا لما ذكره الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: تقرير أولي، صفارات الإنذار تدوي في تليمي العازار. التفاصيل قيد المراجعة"، بحسب روسيا اليوم.

وأضاف: "بعد سماع صفارات الإنذار قبل قليل في تليمي العازار، تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل أن يخترق الأراضي الإسرائيلية"، لافتا إلى أنه تم إطلاق صفارات الإنذار وفقا للبروتوكول.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة الماضية، اعتراض صاروخ في منطقة موديجين أطلق من اليمن، وإصابة عشرات الإسرائيليين أثناء هروبهم وتدافعهم إلى الملاجئ بعد الإنذار من الصاروخ.

وأكدت حركة أنصار الله الحوثية في اليمن في ذات اليوم، تنفيذ عمليتين عسكريتين الأولى استهدفت محطة كهرباء، والثانية موقعا عسكريا إسرائيليا في منطقة يافا.