لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الجزائر.. تحييد 51 إرهابيًا خلال 2024

11:04 م السبت 04 يناير 2025

وزارة الدفاع الوطني في الجزائر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الجزائر - (د ب أ)

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر بأن 51 إرهابيا جرى تحييدهم خلال عام 2024، في عمليات متفرقة لوحدات الجيش في مختلف أنحاء البلاد.

ولم تكشف الوزارة في البيان الذي نشرته مساء اليوم السبت، عن تفاصيل أخرى حول هوية الإرهابيين الذين جرى تحييدهم.

لكن مسحا أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) على مختلف البيانات المتضمنة للحصيلة العملياتية الجيش الجزائري أظهر على الأقل مقتل 15 إرهابيا واعتقال 7 آخرين، مقابل تسليم 27 آخرين لأنفسهم.

وفي سياق متصل، أشار البيان إلى اعتقال 457 عنصر دعم للجماعات الإرهابية العام الماضي، وتدمير 10 مخابئ كانت تستخدم من طرف الجماعات الإرهابية.

إلى جانب ضبط 97 قطعة سلاح ناري و48 قنبلة من مختلف الأصناف، بالإضافة إلى كميات من الذخيرة من مختلف العيارات.

وزارة الدفاع الوطني وزارة الدفاع الوطني في الجزائر الجيش الجزائري الجماعات الإرهابية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

لماذا يموّل العرجاني حزب الجبهة الوطنية؟.. عاصم الجزار يرد
الأقوى منذ 10 سنوات.. عباس شراقي يكشف تفاصيل زلزال إثيوبيا الجديد