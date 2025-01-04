الهلال وكوكب الزهرة يثيران دهشة الفلكيين

بي بي سي

استمتع هواة الفلك حول العالم بمشهد رائع في السماء يوم الجمعة، حيث سطع كوكب الزهرة فوق هلال القمر.

كان من الممكن رؤية الكوكب بالعين المجردة من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة وتركيا وصولاً إلى الصين.

يُعرف كوكب الزهرة باسم "نجم المساء" أو "نجم الصباح" لأنه، عندما يكون ساطعاً، يظهر كـ "نجم" لامع في السماء.

من المتوقع أن يشهد هذا العام مزيداً من الظواهر الفلكية المثيرة، حيث يعتبر يناير عام 2025، شهراً مثالياً لرصد كوكبي الزهرة وزحل.

لا تفوت فرصة النظر إلى السماء في الـ 18 من يناير، حيث سيظهر الكوكبان على بعد 2.2 درجة فقط من بعضهما.

قد يتمكن هواة الفلك من مشاهدة الشهب تتألق عبر السماء، مع استمرار زخة شهب الكوادرانتيد.

من المتوقع أن تبلغ هذه الزخة ذروتها يوم السبت، وكان من الممكن رؤيتها منذ 26 ديسمبر، وستستمر حتى 12 يناير.

قال الدكتور روبرت ماساي، نائب مدير الجمعية الفلكية الملكية في المملكة المتحدة، إن من يرغبون في رؤية الشهب السماوية بعد غروب الشمس يجب عليهم الابتعاد "قدر الإمكان عن تلوث الضوء".

وأضاف: "إذا كان لديك الوقت للنظر وكان الطقس جيداً، فأنصحك بمشاهدتها لأنها هدية رائعة للعام الجديد".