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عبد العاطي يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد

10:46 م السبت 04 يناير 2025

وزير الخارجية بدر عبد العاطي

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وكالات

أجرى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالا مع قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية؛ لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بالأصالة عن نفسه وأعضاء وزارة الخارجية.

وأعرب وزير الخارجية عن خالص أمنياته الطيبة لقداسته ولجميع أبناء الكنيسة القبطية، وتمنياته بأن تمثل الأعياد فرصة لمزيد من الترابط والتآخي بين أبناء الوطن الواحد.

البابا تواضروس الثاني عيد الميلاد المجيد بدر عبدالعاطي
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