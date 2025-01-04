العربية: ترجيحات بإنجاز كافة الملفات بين حماس وإسرائيل منتصف الأسبوع الجاري

‌وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم السبت، بأن إسرائيل أعلنت استئناف مفاوضات غزة في العاصمة القطرية الدوحة، وفق ما أوردته "العربية-الحدث" في بيان عاجل.

‌‏ونقلت عن مصادر قولها، إن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" تعاطت بإيجابية ومرونة مع ملف الأسرى الإسرائيليين لديها.

‌‏وأشارت المصادر، إلى أن هناك توقعات بأن يشهد منتصف الأسبوع الجاري إنجاز كافة الملفات بين حماس وإسرائيل، موضحة أن أعداد الأسرى مقابل الجنود الأحياء الذين سيفرج عنهم هو العقبة النهائية بالمفاوضات.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مصادر، إن التفويض الممنوح للوفد الإسرائيلي المفاوض يكفي لتحقيق تقدم بمحادثات صفقة التبادل.