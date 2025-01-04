روسيا تتوعد برد انتقامي على هجوم أوكراني مزعوم بصواريخ أمريكية

موسكو - (د ب أ)

قالت روسيا إن جيشها نجح في التصدي لهجوم أوكراني باستخدام صواريخ "أتاكامز" أمريكية الصنع بعيدة المدى في منطقة بيلجورود الحدودية، وهددت بالانتقام.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان عبر تيليجرام اليوم السبت، أنه تم إسقاط جميع صواريخ "أتاكامز" المستخدمة في الهجوم، وأضافت أن موسكو سترد بالشكل المناسب.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من صحة هذه الادعاءات.

وفي نوفمبر، كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد سمح لكييف بشن هجمات على بعض الأهداف داخل روسيا باستخدام صواريخ "أتاكامز" الأمريكية بهدف الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي المستمر.

وقالت روسيا إنها سترد على أي هجوم باستخدام هذه الصواريخ على الأراضي الروسية بإطلاق صواريخ فرط صوتية على أهداف في أوكرانيا.

وفي نوفمبر، أطلقت روسيا صاروخا فرط صوتيا من طراز أوريشنيك متوسط المدى، والذي يمكن تزويده برؤوس حربية نووية، على مدينة دنيبرو الصناعية في أوكرانيا، ومع ذلك، كان الضرر طفيفا ولم يحمل الصاروخ أي رؤوس حربية نووية.

على الرغم من ادعاء روسيا بأن جميع صواريخ "أتاكامز" قد تم التصدي لها، اضطر برج سكني في مدينة فورونيج الروسية، شرق بيلجورود، إلى الإخلاء بسبب هجوم بطائرة مسيرة، وفقا لما ذكره عمدة المدينة.

وقال العمدة إنه تم إجلاء حوالي 100 شخص إلى مكان آمن، وتم إعلان حالة الطوارئ في إحدى مناطق المدينة لتسهيل جهود إزالة الأضرار.