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الأمين العام لحزب الله: سيكون للشعب السوري مواجهة مع إسرائيل مستقبلًا

09:20 م السبت 04 يناير 2025

الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم

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بيروت - (د ب أ)

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، أن إسرائيل لم تتمكن من تحقيق هدفها في لبنان وتعرضت لخسائر كبيرة خلال 64 يوما قبل وقف إطلاق النار "بفضل صمود المقاومة".

وقال قاسم، في كلمة متلفزة، اليوم السبت إن "إسرائيل لم تتمكن من تحقيق هدفها في لبنان.. وتعرضت لخسائر كبيرة خلال 64 يوما قبل وقف إطلاق النار بفضل صمود المقاومة.. وقيادة المقاومة هي التي تقرر متى وكيف ترد على جيش الاحتلال الإسرائيلي وصبرنا قد ينفد قبل انتهاء مهلة الـ 60 يوما".

وأضاف أن "المقاومة أجبرت إسرائيل على وقف إطلاق النار في لبنان".

وقارن قاسم بين ما حدث في لبنان وما يحدث في سوريا، مشيرا إلى أن "إسرائيل احتلت في الجولان مساحة تساوي مساحة غزة مرة ونصف، ضربت كل قدرات الجيش السوري والشعب السوري"، معرباً عن اعتقاده "أنّه في المستقبل سيكون للسوريين، للشعب السوري، دور في مواجهة إسرائيل".

الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إسرائيل جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله
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