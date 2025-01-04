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إعلام عبري: متظاهرون في تل أبيب يطالبون بتقديم موعد الانتخابات الإسرائيلية

09:06 م السبت 04 يناير 2025

احتجاجات تل أبيب

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وكالات
قالت القناة 12 العبرية، اليوم السبت، إن المتظاهرين بمدينة تل أبيب يطالبون بتقديم موعد الانتخابات الإسرائيلية.
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد موقع "والا" العبرية، بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 4 متظاهرين قرب مقر إقامة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقدس خلال مظاهرة داعمة لصفقة تبادل الأسرى.
وأشارت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، إلى أن نتنياهو يدير حملة من أجل مواصلة الحرب، مضيفة "نناشد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لأنه فقط الذي يستطيع الضغط على نتنياهو من أجل وقف الحرب".
وأوضحت عائلات الأسرى الإسرائيليين، أن هناك مؤشرات على أن صفقة التبادل ستكون جزئية وهي بمثابة حكم بموت الأسرى، مؤكدين أن نتنياهو لا يبالي بمصير بقية الأسرى لأنه لا يريد للحرب أن تنتهي.
وشددت عائلات الأسرى الإسرائيليين، على أن إنهاء الحرب شرط ضروري لتحقيق النصر الكامل، موضحين أنه آن الأوان لإتمام صفقة تبادل كاملة وليست جزئية.

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