لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

عبد العاطي ونظيره اللبناني يبحثان المستجدات بلبنان مع قرب انتخاب رئيس للبلاد

08:34 م السبت 04 يناير 2025

الدكتور بدر عبد العاطي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

ناقش د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وعبد الله بوحبيب وزير خارجية جمهورية لبنان الشقيقة خلال اتصال هاتفي، اليوم السبت، المستجدات على الساحة اللبنانية فى ضوء قرب انعقاد جلسة البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس جديد.

وتناول الوزيران ملف الاستحقاق الرئاسي في لبنان، حيث أكد عبد العاطي على أهمية بذل جهود حثيثة مع كافة الأطراف الوطنية الفاعلة للتوصل لتوافق وطني بملكية لبنانية خالصة لإنهاء الشغور الرئاسي في لبنان دون أي تدخلات خارجية.

كما تبادل الوزيران الرؤى حول التطورات السياسية والأمنية في سوريا، حيث تم التأكيد على أهمية دعم إرادة الشعب السورى الشقيق والحفاظ على مقدرات الدولة السورية ووحدتها وسلامة أراضيها، فضلاً عن ضرورة أن تكون عملية الانتقال السياسي في سوريا بملكية وطنية سورية خالصة دون إملاءات خارجية.

بدر عبد العاطي لبنان الخارجية المصرية عبدالله بوحبيب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
باكستان.. مقتل أربعة جنود على الأقل في هجوم انتحاري

إعلان

إعلان

حوار- نقيب الأطباء: إلغاء "العمومية" أصعب قرار في حياتي النقابية.. وهذا موقف "المستقيلين
بدء استحقاقات شهادة 27% في بنكي الأهلي ومصر الأسبوع الجاري.. ما هي البدائل؟