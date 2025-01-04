عبد العاطي ونظيره اللبناني يبحثان المستجدات بلبنان مع قرب انتخاب رئيس للبلاد

وكالات

ناقش د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وعبد الله بوحبيب وزير خارجية جمهورية لبنان الشقيقة خلال اتصال هاتفي، اليوم السبت، المستجدات على الساحة اللبنانية فى ضوء قرب انعقاد جلسة البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس جديد.

وتناول الوزيران ملف الاستحقاق الرئاسي في لبنان، حيث أكد عبد العاطي على أهمية بذل جهود حثيثة مع كافة الأطراف الوطنية الفاعلة للتوصل لتوافق وطني بملكية لبنانية خالصة لإنهاء الشغور الرئاسي في لبنان دون أي تدخلات خارجية.

كما تبادل الوزيران الرؤى حول التطورات السياسية والأمنية في سوريا، حيث تم التأكيد على أهمية دعم إرادة الشعب السورى الشقيق والحفاظ على مقدرات الدولة السورية ووحدتها وسلامة أراضيها، فضلاً عن ضرورة أن تكون عملية الانتقال السياسي في سوريا بملكية وطنية سورية خالصة دون إملاءات خارجية.