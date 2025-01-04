سوريا.. الحكومة الجديدة تتسلم المعابر في ريف حلب الشمالي بالتنسيق مع تركيا

وكالات

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم السبت، إن الحكومة السورية الجديدة استلمت كافة المعابر في ريف حلب الشمالي بالتنسيق مع الجهات التركية وأصبحت تديرها بشكل كامل.

وفي أواخر ديسمبر الماضي، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال زيارته إلى العاصمة السورية دمشق، أن تركيا تقف إلى جانب السوريين ولن تتركهم، لافتا إلى أنه بحث مع مدير إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع استقرار سوريا وعودة اللاجئين.

وأشار فيدان إلى أنه لا بد من تأسيس نظام لحماية الأقليات ووضع دستور جديد يحترم كل الطوائف في سوريا، مؤكدا أن تركيا ستقف إلى جانب السوريين في إعادة صياغة مؤسسات الدولة.

وأوضح فيدان أنه لتلبية جميع الوعود التي قطعتها بلاده يجب أن يكون هناك توافق داخلي في سوريا، داعيا العالم العربي إلى التواصل مع القيادة الجديدة في سوريا والوقت ليس وقت انتظار.