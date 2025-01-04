اليونيفيل: جيش الاحتلال دمّر برميلا أزرق يمثل خط الانسحاب بين لبنان وإسرائيل

وكالات

قالت قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان‏ "اليونيفيل" في بيان، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر برميلا أزرق يمثل خط الانسحاب بين لبنان وإسرائيل وبرج مراقبة تابعا للقوات اللبنانية في اللبونة.

‏وأشارت اليونيفيل، إلى أن التدمير المتعمد من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي لممتلكاتها والبنية الأساسية للقوات اللبنانية يشكل انتهاكا صارخا للقرار الأممي 1701 والقانون الدولي.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن المبعوث الأمريكي إلى لبنان آموس هوكستين يصل الاثنين إلى بيروت ويترأس يوم الثلاثاء اجتماع لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل بصفته الرئيس المدني للجنة.