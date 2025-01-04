مقتل وإصابة 36 شخصًا بانفجار عبوة ناسفة جنوب غربي باكستان

كويتا(باكستان) - (أ ب)

لقى شخص مصرعه وأصيب 35 آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة توربات في إقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان، حسبما أعلن مسؤول في الشرطة.

وأظهرت لقطات من موقع الحادث، سيارات وهي تسير عبر المدينة قبل وقوع الانفجار وألسنة اللهب تتصاعد من إحداها.

وقال ضابط الشرطة روشان بالوش إن ثمانية من المصابين في حالة حرجة بينما بقية المصابين حالتهم مستقرة، مشيرا إلى أن معظم الضحايا من الجنود.

وأضاف بالوش أن العبوة كانت في سيارة متوقفة على جانب الطريق وتم تفجيرها عن بعد.

وأدان رئيس وزراء إقليم بلوشيستان، سرفراز بوجتي، الانفجار، وقال "أولئك الذين يستهدفون الأبرياء لا يستحقون أن يطلق عليهم بشر".

وأعلنت جماعة انفصالية تسمى جيش تحرير البلوش مسؤوليتها عن الانفجار، لكنها ذكرت حصيلة أعلى للضحايا.

وقالت أيضا إن العبوة الناسفة استهدفت قافلة عسكرية.

ويشهد إقليم بلوشيستان تمردا منذ فترة طويلة، حيث تشن مجموعة انفصالية هجمات على قوات الأمن بالأساس، وتطالب الجماعات، بما في ذلك جيش تحرير البلوش، بالاستقلال عن الحكومة المركزية.