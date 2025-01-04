أفغانستان.. طالبان تبدي انفتاحًا مشروطًا على إقامة علاقات جيدة مع أمريكا

إسلام أباد - (د ب أ)

أعرب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في حكومة طالبان الأفغانية، شير محمد عباس ستانيكزاي اليوم السبت، عن رغبته في إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة.

وفي حديثه خلال فعالية في كابول، طلب ستانيكزاي على وجه التحديد من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تغيير السياسة الأمريكية الحالية تجاه أفغانستان وتبني سياسة جديدة تستند إلى اتفاق الدوحة الموقع بين طالبان والولايات المتحدة في عام 2020.

وأوضح ستانيكزاي أن طالبان مستعدة لأن تكون صديقة للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن "العدو ليس العدو دائما".

ومع ذلك، حدد شروطا محددة لتحسين العلاقات بما في ذلك رفع العقوبات الاقتصادية، ورفع تجميد أصول أفغانستان في البنوك الأجنبية، وإزالة قادة طالبان من القوائم السوداء، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان، والاعتراف بحكومة طالبان.

يشار إلى أن حكومة طالبان غير معترف بها دوليا بسبب سياساتها تجاه النساء والفتيات الأفغانيات.

ومنذ عودتها إلى السلطة، لم تسمح حكومة طالبان للفتيات والنساء الأفغانيات بالدراسة بعد المرحلة الابتدائية، وقالت سلطات طالبان في الأصل إن الحظر هو "تعليق مؤقت" سيتم حله بعد تهيئة بيئة آمنة للفتيات للذهاب إلى المدرسة، لكن لم يتم إجراء أي تغييرات حتى الآن.

وتدافع طالبان عن هذه السياسة باعتبارها ضرورية لدعم قانون البلاد والأعراف الاجتماعية والسلامة العامة.

وتنفي الجماعة أنها فرضت حظرا كاملا على أنشطة المرأة وسلطت الضوء على أنه تم إصدار ما يقرب من تسعة آلاف تصريح عمل للنساء منذ استيلاء طالبان على السلطة وأن العديد من النساء يعملن في القوى العاملة الأفغانية.