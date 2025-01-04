ماليزيا تمنع دخول زورقين يحملان 300 لاجئ من مسلمي الروهينجا

كوالالمبور - (أ ب)

قالت السلطات الماليزية، اليوم السبت، إنها منعت دخول زورقين كانا يحملان ما يقرب من 300 شخص يُعتقد أنهم لاجئون من مسلمي الروهينجا، بعدما تبين أنهم دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.

وأفادت الوكالة البحرية الماليزية لإنفاذ القانون بأنها تلقت معلومات تفيد بأن قاربين آخرين كانا يحاولان دخول البلاد، وذلك بعد وصول زورق يحمل 196 من الروهينجا في وقت مبكر من أمس الجمعة إلى شاطئ في جزيرة لنكاوي السياحية الواقعة شمال شرقى البلاد، وقد تم احتجازهم جميعا من قبل السلطات.

وأضافت الوكالة أن السلطات رصدت الزورقين الآخرين في وقت لاحق من أمس الجمعة قبالة سواحل لنكاوي، وأشارت إلى أن الأشخاص على متن الزورقين، الذين يُعتقد أيضا أنهم من الروهينجا، كانوا في حالة إنهاك ويفتقرون إلى ما يكفي من الطعام ومياه الشرب.

وقال رئيس الوكالة البحرية الماليزية لإنفاذ القانون، محمد رسلي عبد الله، في بيان، إنه تم تقديم المساعدة للزورقين، بما في ذلك إمدادات الطعام ومياه الشرب، قبل أن يتم مرافقتهم إلى خارج المياه الإقليمية الماليزية لمواصلة رحلتهم، ولم يُذكر إلى أين كانت تتجه الزوارق، ولم يتم تقديم أي تفاصيل إضافية.