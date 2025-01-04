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جنازة رسمية للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر تستمر لـ6 أيام في جورجيا

06:03 م السبت 04 يناير 2025

جنازة رسمية للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر تستم

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واشنطن - (أ ب)

بدأت مراسم وداع الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، العلنية والطويلة اليوم السبت في جنوب جورجيا، حيث بدأت حياة الرئيس الأمريكي التاسع والثلاثين قبل أكثر من 100 عام.

وانطلقت قافلة تحمل نعش كارتر المغطى بالعلم الأمريكي من مركز فويب سامتر الطبي في مدينة أميريكوس، حيث قامت عناصر سابقة من جهاز الخدمة السرية، الذين كانوا قد تولوا حماية الرئيس الأسبق، بحمل نعشه وساروا بجانب سيارة نقل الجثمان أثناء مغادرتها للمجمع الطبي.

جيمي كارتر جورجيا الرئيس الأمريكي التاسع والثلاثين أمريكا واشنطن
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