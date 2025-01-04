بلينكن: حصلنا على موافقة إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة بعد ضغوط كبيرة

وكالات

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، اليوم السبت، إن حركة حماس مسؤولة عن تعقيد جهود إطلاق الأسرى وغياب الضغط العالمي عليها مقلق، وفق زعمه.

وشدد بلينكن على التزام واشنطن بدعم إسرائيل دفاعيا لمنع الصراع من التوسع في المنطقة، مشيرا إلى أن إسرائيل عدلت بعض عملياتها في رفح بعد ضغوط أمريكية، موضحا أن هدف واشنطن هو التوصل إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى.

ولفت بلينكن إلى أن الولايات المتحدة حصلت على موافقة إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة بعد ضغوط كبيرة.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أن الإدارة الأمريكية وافقت على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار.