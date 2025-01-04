بايدن يمنح ليونيل ميسي وسام الحرية الرئاسي في أمريكا (تفاصيل)

القاهرة- مصراوي

أعلن البيت الأبيض، صباح اليوم السبت، أن لاعب كرة السلة الأمريكي ماجيك جونسون ولاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي من بين 19 شخصًا حصلوا على وسام الحرية الرئاسي من الرئيس جو بايدن. ويعتبر وسام الحرية الرئاسي هو أعلى وسام مدني للولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض في بيان: "يعتقد الرئيس بايدن أن القادة العظماء يحافظون على الإيمان ويعطون الجميع فرصة عادلة ويضعون الحشمة فوق كل شيء آخر". "هؤلاء الأمريكيون التسعة عشر قادة عظماء جعلوا أمريكا مكانًا أفضل. إنهم قادة عظماء لأنهم أناس طيبون قدموا مساهمات غير عادية لبلدهم والعالم ".

وفاز جونسون، أحد عظماء كرة السلة، بخمس بطولات في الدوري الأمريكي للمحترفين كلاعب في لوس أنجلوس ليكرز. اشتهر جونسون بنشاطه في مجال فيروس نقص المناعة البشرية والعمل الخيري بعد الإعلان عن تشخيصه في التسعينيات. وهو أيضًا مالك جزئي لفريق ليكرز والفرق الرياضية الأخرى.

وأضاف البيت الأبيض: "خارج الملعب، هو رجل أعمال ناجح وفاعل خير يدعم المجتمعات المحرومة من خلال مؤسسة ماجيك جونسون الخاصة به".

ليونيل ميسي هو الآخر ضمن الـ19 الذين حصلوا على وسام الشجاعة الأمريكي، كونه لاعب كرة القدم الأكثر احترافًا في التاريخ، والذي انتقل إلى إنتر ميامي في عام 2023 بعد أن أمضى معظم مسيرته في اللعب مع برشلونة. واستشهد البيت الأبيض بعمل الأرجنتيني الخيري مع الأطفال في منحه هذا التكريم.

وقال البيت الأبيض في بيانه عن ليونيل ميسي: "إنه يدعم برامج الرعاية الصحية والتعليم للأطفال في جميع أنحاء العالم من خلال مؤسسة ليو ميسي ويعمل كسفير للنوايا الحسنة لليونيسف".