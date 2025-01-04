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هل تريدون قتلنا؟.. القسام تنشر فيديو جديد لأسيرة إسرائيلية في غزة

05:30 م السبت 04 يناير 2025

فيديو جديد لأسيرة إسرائيلية في غزة

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وكالات

نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقطع فيديو للأسيرة الإسرائيلية في قطاع غزة ليري الباج (19 عامًا) منذ أكثر من 450 يومًا.

وخلال الفيديو، طالبت الباج الحكومة والجيش الإسرائيلي بالعمل على الإفراج عنها، إذ قالت "أسألكم يا حكومة إسرائيل، حقًا أريد أن أسألكم، هل تريدون قتلنا؟".

وأضافت: نحن لسنا في سلم أولويات حكومتنا ولا جيشنا، العالم بدأ ينسانا ولا يهتم بمعاناتنا.

وأشارت الأسيرة الإسرائيلية إلى أن بقاء الأسرى الإسرائيليين على قيد الحياة مرتبط بانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة وعدم وصوله إليهم.

ووجهت ليري الباج تساؤلًا للحكومة الإسرائيلية، بأنه إذا كان أحباؤكم هم من في الأسر فهل كانت الحرب ستستمر؟

كما وجهت حديثها لوزير الدفاع يسرائيل كاتس، قائلة: انظر في عيني أبي وقل له إنه وأمي لن يعانقا ابنتهما.

وخلال عملية (طوفان الأقصى) التي شنتها حماس على إسرائيل في الـ7 من أكتوبر 2023، استطاعت الحركة أسر نحو 250 أسيرًا مات معظمهم نتيجة الغارات الإسرائيلية في قطاع غزة.

كتائب القسام الأسرى الإسرائيليين
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