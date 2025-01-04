روسيا.. إعلان حالة الطوارئ في شبه جزيرة القرم بسبب بقعة زيتية

موسكو - (أ ب)

أعلن المسؤولون الذين عينتهم روسيا في شبه جزيرة القرم التي تحتلها موسكو، حالة طوارئ إقليمية اليوم السبت، فيما جرى رصد بقعة زيت على شواطئ سيفاستوبول وهي أكبر مدينة في القرم.

وتسرب النفط من ناقلتين ضربتهما عاصفة قبل ثلاثة أسابيع تقريبا في مضيق كيرتش، القريب من شرق القرم على بعد نحو 250 كيلومترا من سيفاستوبول التي تقع في جنوب غرب شبه الجزيرة.

وكتب المحافظ الإقليمي ميخائيل رازفوجاييف على تطبيق تليجرام "اليوم جرى إعلان حالة طوارئ إقليمية في سيفاستوبول".

وقال رازفوجاييف إنه جرى العثور على بقعة الزيت على أربعة شواطئ في المنطقة و"أزالتها السلطات المحلية على الفور بالتعاون مع المتطوعين".

وكتب "دعوني أؤكد أنه لا يوجد أي تلوث واسع النطاق للخط الساحلي في سيفاستوبول".

وجاء إعلان رازفوجاييف بعدما أعلنت السلطات في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا حالة الطوارئ على مستوى المنطقة الأسبوع الماضي، فيما استمر النفط في الانجراف إلى الخط الساحلي بعدما شحطت ناقلة ولحقت أضرار بالأخرى في 15 ديسمبر.