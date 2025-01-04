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بلينكن: سنترك لترامب تقرير مصير غزة بعد الحرب

04:05 م السبت 04 يناير 2025

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

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وكالات


قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لصحيفة "نيويورك تايمز"، إنه "كان من الضروري الحفاظ على دعم إسرائيل لمنع توسع الصراع بما ينتج عنه من موت ودمار".


وأشار بلينكن إلى أنه: إذا لم تتح للإدارة الأمريكية الحالية الفرصة لتنفيذ خطة ما بعد الحرب بغزة فستقوم بتسليمها لإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتقرر بشأنها.


وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أنه مازالت الولايات المتحدة تعتقد أن أسرع السبل لإنهاء الصراع في قطاع غزة هو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار.


وأكد أن الولايات المتحدة عملت لشهور على خطة ما بعد الحرب في غزة مع العديد من الدول، لاسيما الشركاء العرب.

وزير الخارجية الأمريكي نتوني بلينكن سرائيل ونالد ترامب
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