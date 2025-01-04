لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بسبب اللحم البقري.. هنود يدمرون أحد المطاعم في بريطانيا (فيديو)

04:02 م السبت 04 يناير 2025

هنود يدمرون أحد المطاعم في بريطانيا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي ظهر فيه مجموعة من الهنود في مدينة شفيلد ببريطانيا قاموا بتدمير أحد المطاعم بعد مشاهدة قائمة الطعام.

وكشف مقطع الفيديو المشاجرة التي اندلعت بين الهنود وصاحب المطعم، دون تدخل من أحد.

ولقي المقطع تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ علق أحدهم قائلًا:” برد كبدي صاحب المطعم"، بينما قال آخر : "يسلم هالذراع يستاهلوا" .

ودخل الهنود المطعم وعند مشاهدة قائمة الطعام التي احتوت الكثير من أطباقه على اللحم البقري، أصابهم الجنون وحاولوا تدمير المطعم، لكن صاحب المطعم طردهم.

اللحم البقري بريطانيا مشاجرة مدينة شفيلد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بلينكن: سنترك لترامب تقرير مصير غزة بعد الحرب

إعلان

إعلان

الأرصاد تحذر من الطقس: أجواء غير مستقرة وأمطار وتحذير لمدة 3 أيام
توجيه جديد من السيسي بشأن البترول والغاز - تفاصيل