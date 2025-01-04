بسبب اللحم البقري.. هنود يدمرون أحد المطاعم في بريطانيا (فيديو)
وكالات
انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي ظهر فيه مجموعة من الهنود في مدينة شفيلد ببريطانيا قاموا بتدمير أحد المطاعم بعد مشاهدة قائمة الطعام.
في شفيلد— ABDULRHMAN🚔| عبدالرحمن (@AAAX99X) January 3, 2025
دخل هنود مطعم وعند مشاهدة منيو المطعم شاهدو انه به الكثير من الاصناف باللحم البقري
فأصابهم الجنون وقامو بمحاولة تدمير المطعم ، لكن صاحب المطعم طلع لهم وجلدهم كلهم وهربو بعدها
المطعم اسمه عباسين في شفيلد في بريطانيا pic.twitter.com/TQyEXrg7ow
وكشف مقطع الفيديو المشاجرة التي اندلعت بين الهنود وصاحب المطعم، دون تدخل من أحد.
ولقي المقطع تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ علق أحدهم قائلًا:” برد كبدي صاحب المطعم"، بينما قال آخر : "يسلم هالذراع يستاهلوا" .
ودخل الهنود المطعم وعند مشاهدة قائمة الطعام التي احتوت الكثير من أطباقه على اللحم البقري، أصابهم الجنون وحاولوا تدمير المطعم، لكن صاحب المطعم طردهم.
بعدين رجعو وكسرو قزاز المطعم بعد ماقفل— ABDULRHMAN🚔| عبدالرحمن (@AAAX99X) January 3, 2025
وقال صاحب المطعم انه كلفه 2000 جنيه استرليني تغير زجاج المطعم pic.twitter.com/OoQRfwwekx
فيديو قد يعجبك: