بسبب اللحم البقري.. هنود يدمرون أحد المطاعم في بريطانيا (فيديو)

وكالات

انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي ظهر فيه مجموعة من الهنود في مدينة شفيلد ببريطانيا قاموا بتدمير أحد المطاعم بعد مشاهدة قائمة الطعام.

في شفيلد

دخل هنود مطعم وعند مشاهدة منيو المطعم شاهدو انه به الكثير من الاصناف باللحم البقري



فأصابهم الجنون وقامو بمحاولة تدمير المطعم ، لكن صاحب المطعم طلع لهم وجلدهم كلهم وهربو بعدها



المطعم اسمه عباسين في شفيلد في بريطانيا pic.twitter.com/TQyEXrg7ow — ABDULRHMAN🚔| عبدالرحمن (@AAAX99X) January 3, 2025

وكشف مقطع الفيديو المشاجرة التي اندلعت بين الهنود وصاحب المطعم، دون تدخل من أحد.

ولقي المقطع تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ علق أحدهم قائلًا:” برد كبدي صاحب المطعم"، بينما قال آخر : "يسلم هالذراع يستاهلوا" .

ودخل الهنود المطعم وعند مشاهدة قائمة الطعام التي احتوت الكثير من أطباقه على اللحم البقري، أصابهم الجنون وحاولوا تدمير المطعم، لكن صاحب المطعم طردهم.