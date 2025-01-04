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سوريا تطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل للانسحاب من المنطقة العازلة

03:38 م السبت 04 يناير 2025

الجيش الإسرائيلي

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وكالات


ذكرت قناة "كان" العبرية، أن سوريا طالبت الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لسحب قواتها من المنطقة العازلة و"جبل الشيخ" السوري.


عقب سقوط نظام بشار الأسد وسيطرة الجماعات المسلحة على دمشق في 8 ديسمبر الماضي، أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على جبل الشيخ وعدة مواقع في الجولان السوري المحتل.


وجاءت تحركات الجيش، بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انهيار اتفاق "فض الاشتباك" الموقع مع سوريا عام 1974، وإصداره أوامر للجيش بالاستيلاء على المنطقة العازلة التي تنتشر فيها قوات "أندوف" التابعة للأمم المتحدة.

سوريا إسرائيل الولايات المتحدة جبل الشيخ بشار الأسد الجماعات المسلحة
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