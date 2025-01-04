"تذكرونا".. بكاء مندوب فلسطين خلال قراءته رسالة طبيب استشهد بغزة (فيديو)

وكالات

أجهش مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور بالبكاء، حين تذكر كلمات كتبها طبيب من منظمة "أطباء بلا حدود" يدعى محمود أبو نجيلة في مستشفى العودة بقطاع غزة، قبل مقتله خلال غارة إسرائيلية في نوفمبر 2023.



وقال مندوب فلسطين إن أبو نجيلة كتب على اللوحة البيضاء التي يجري على صفحتها التخطيط للعمليات الجراحية في المستشفى: "من سيبقى حتى النهاية سيروي القصة. لقد فعلنا ما بوسعنا. تذكرونا".

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◼️المندوب الفلسطيني انهار أثناء حديثه عن الدكتور عدنان البرش من مستشفى الشفاء الذي تأكد خبر استشهاده بأحد سجون الكيان الصـ*ــ@يوني، مؤكدا أنه تعرض… pic.twitter.com/1x4r8eulfD — Radio Algeria international إذاعة الجزائر الدولية (@radioalginter) January 3, 2025

وتمت مناقشة مأساة مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، التي دمرتها إسرائيل بزعم استخدامها من قبل مسلحين فلسطينيين.



ووصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان مسوغات إسرائيل بأنها "بلا أساس من الصحة"، بينما حثت منظمة الصحة العالمية إسرائيل على إطلاق سراح مدير المستشفى حسام أبو صفية.