القوات الروسية تحرر بلدة "ناديا" في لوجانسك

موسكو- (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة ناديا في لوجانسك.

وقالت الوزارة - في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم السبت - إن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه خاركوف استهدفت لواء ميكانيكيا للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء قوات خاصة، ولواء دفاع أرضي في مناطق توروفو وبيروفسك، وسينيلنيكوفو في مقاطعة خاركوف.

وأشارت إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت نحو 50 عسكريًا، ودبابة، وست مركبات، ومدفعين من عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، ومدفعين من طراز "دي-30" من عيار 122 ملم.

وأوضحت، أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، ونتيجة للعمليات الهجومية الناجحة، حررت بلدة ناديا في لوجانسك، مشيرة إلى أن القوات الروسية استهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات لثلاثة ألوية هجومية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاعيا في مناطق دفوريتشنايا، وجلوشكوفكا، وإيفانوفكا، وزاجريزوفو وزيليني جاي في مقاطعة خاركوف، وتورسكوي في دونيتسك، وغابات سيريبريانسكي.

ولفتت إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، قامت بتحسين تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت تشكيلات المشاة الآلية، وثمانية ألوية ميكانيكية، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بريدتشينو وسيفيرسك، أندريفكا، بتروفسكي، كونستانتينوفكا، نيكولاييفكا، تشاسوف يار، نوفوماركوفو، كوراخوفو في دونيتسك.

وأكدت أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت أكثر من 250 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة من طراز "قوزاق"، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع "إم-119" أمريكي الصنع عيار 105 ملم، ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم، بحسب البيان.

وذكرت الوزارة، أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، استهدفت تشكيلات لواءين ميكانيكيين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحريا، وثلاثة ألوية دفاع جوي في مناطق زيلينو بول، ونسكوشنوي، نوفوبول، وفيليكايا نوفوسيلكا من دونيتسك، مشيرة إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 170 عسكريًا، وخمس مركبات، ومدفعية ذاتية الدفع عيار 155 ملم من طراز "بالادين" مصنوعة في الولايات المتحدة، وتم تدمير محطة للحرب الإلكترونية.

وأوضحت، أن الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة التابعة الروسية استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومستودعا لتجميع وتخزين الطائرات دون طيار، بالإضافة إلى استهداف تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 132 منطقة وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي ثمانية صواريخ تكتيكية تشغيلية من طراز "أتاكمز" أمريكية الصنع و72 طائرة دون طيار.