العثور على مقبرة جماعية تحتوي عظامًا وبقايا ملابس في سوريا

وكالات

عثر مجموعة من الأهالي في سوريا على مقبرة جماعية بمحيط الفرقة التاسعة في مدينة الصنمين في الريف الشمالي من محافظة درعا جنوب البلاد.

وقال موقع "درعا 24" الإخباري، في منشور على حسابه بموقع (فيسبوك)، ليل أمس الجمعة، إنه تم حفر المقبرة، التي عثر عليها الأهالي مساء أمس الجمعة، وتبين أن ما تبّقى من الجثث المدفونة، عظامًا وبقايا ملابس فقط.

وأشار إلى أن الجثث تعود لما يزيد على 10 أعوامًا، لافتا إلى أنه في حادثة مشابهة، وتم استخراج 31 جثة، بينها نساء وطفل، موضحًا أنه تم دفن هذه الجثث، أول أمس الخميس، في مقبرة الشهداء على طريق الشيخ مسكين – إزرع.

ولفت الموقع الإخباري، إلى حادثة مشابهة، ففي 16 ديسمبر الماضي عثر الأهالي على مقبرة جماعية في مزرعة الكويتي على أطراف مدينة إزرع بريف درعا الأوسط، إذ كانت المنطقة تحت سيطرة ميليشيا تابعة لفرع الأمن العسكري.

وأضاف: كذلك تم العثور على مقبرة جماعية في 21 ديسمبر الماضي 2024 في محيط قرية أم القصور الواقعة على الحدود الإدارية بين درعا وريف دمشق. تظهر الصور أن الجثث قديمة وبقي منها فقط عظام. وأبلغ الأهالي الجهات المختصة للتعامل مع الموقف.

وكان الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، أصدر بيانًا، أكد فيه أن التدخلات غير المهنية التي تتعرض لها المقابر الجماعية تمثل انتهاكًا لكرامة الضحايا وحقوقهم وحقوق عائلاتهم، وتؤدي إلى إلحاق ضرر بالغ بمسرح الجريمة والأدلة الجنائية التي يمكن أن تساعد في كشف مصير المفقودين والمتورطين في جرائم اختفائهم ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم.

وذكر أن هذه التدخلات غير المهنية تعيق جهود العدالة وتضاعف من معاناة العائلات التي تنتظر بفارغ الصبر معرفة مصير أبنائها، وتقوّض الجهود المستقبلية لتحقيق المساءلة والعدالة، داعيًا الأهالي إلى عدم التوجه لأماكن المقابر الجماعية وعدم نبش أي قبر أو فتحه.