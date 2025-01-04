صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45,717 شهيدًا

وكالات



أفادت وزارة الصحة بقطاع غزة، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45,717 شهيدًا و 108,856 مصابًا منذ الـ7 من أكتوبر 2023.



وقالت صحة غزة، اليوم السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 59 شهيدًا و 273 مصابًا.



وأضافت أنه لازال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



ويكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته على قطاع غزة المُحاصر منذ أكثر من عام.





