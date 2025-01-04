الأونروا تحذر من نفاد الوقت قبل حظر إسرائيل عملها



وكالات



حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، من أن الوقت يمر لفرض حظر محتمل على الوكالة، ما يمنعها من تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين.



وأشارت الوكالة إلى أن الأمم المتحدة لا تخطط لاستبدال الوكالة، ويجب أن يتراجع الكنيست الإسرائيلي عن قرار حظرها.



وفي أكتوبر الماضي، وافق الكنيست على تمرير قانون يحظر عمل الأونروا، في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة، متهمًا الوكالة بالتواطؤ مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.



ونتيجة لهذا القرار، وفي غضون 3 أشهر، سيصبح التواصل محظورًا بين موظفي الوكالة الأممية من جهة والمسؤولين الإسرائيليين من جهة أخرى، ما سيحد بشدة من قدرة الوكالة على ممارسة أنشطتها في غزة والضفة الغربية المحتلة.



ويعتبر التعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسيطر على كل المعابر المؤدية إلى غزة، أمرًا ضروريًا لكي تنقل وكالة الأونروا المساعدات إلى القطاع المُحاصر منذ أكثر من عام.



وتعتبر الأونروا هي الوكالة الأممية الرئيسية التي تعمل على الأرض في غزة.