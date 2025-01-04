وفاة 8 أشخاص وإصابة 15 آخرين بحريق سوق شمالي الصين (فيديو)
11:40 ص السبت 04 يناير 2025
وكالات
أفاد الإعلام الرسمي الصيني، اليوم السبت، بوفاة 8 أشخاص وإصابة 15 آخرين في حريق بسوق للخضار شمالي الصين.
🟠مصرع 8 أشخاص وإصابة 15 آخرين جراء حريق بسوق في مقاطعة خبي شمالي الصين— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) January 4, 2025
◀️إعلام محلي pic.twitter.com/Cs7edONMnd
وقالت قناة "سي سي تي في" الصينية، إن الحريق وقع في سوق بمدينة تشانج جياكو، وبأن الجرحى نقلوا الى المستشفى للعلاج، مشيرة إلى أنه لا يوجد خطر حاليًا على حياتهم.
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