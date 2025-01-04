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وفاة 8 أشخاص وإصابة 15 آخرين بحريق سوق شمالي الصين (فيديو)

11:40 ص السبت 04 يناير 2025

الصين

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وكالات

أفاد الإعلام الرسمي الصيني، اليوم السبت، بوفاة 8 أشخاص وإصابة 15 آخرين في حريق بسوق للخضار شمالي الصين.

وقالت قناة "سي سي تي في" الصينية، إن الحريق وقع في سوق بمدينة تشانج جياكو، وبأن الجرحى نقلوا الى المستشفى للعلاج، مشيرة إلى أنه لا يوجد خطر حاليًا على حياتهم.



الصين مدينة تشانج جياكو حريق سوق شمالي الصين
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