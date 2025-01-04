وفاة 8 أشخاص وإصابة 15 آخرين بحريق سوق شمالي الصين (فيديو)

وكالات

أفاد الإعلام الرسمي الصيني، اليوم السبت، بوفاة 8 أشخاص وإصابة 15 آخرين في حريق بسوق للخضار شمالي الصين.

🟠مصرع 8 أشخاص وإصابة 15 آخرين جراء حريق بسوق في مقاطعة خبي شمالي الصين



◀️إعلام محلي pic.twitter.com/Cs7edONMnd — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) January 4, 2025

وقالت قناة "سي سي تي في" الصينية، إن الحريق وقع في سوق بمدينة تشانج جياكو، وبأن الجرحى نقلوا الى المستشفى للعلاج، مشيرة إلى أنه لا يوجد خطر حاليًا على حياتهم.





