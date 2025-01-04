بلينكن يزور كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا في آخر رحلاته كوزير خارجية

واشنطن- (أ ب)

يبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جولة خارجية من المتوقع أن تكون آخر جولاته الخارجية في منصبه، حيث سيزور كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة أن بلينكن سيزور سول وطوكيو وباريس اعتبارا من يوم غد الأحد. وقال مسؤولون إنه سيعود إلى واشنطن في وقت مبكر يوم الخميس لحضور مراسم جنازة الرئيس الأسبق جيمي كارتر.

وفي كوريا الجنوبية، التي تعاني من اضطرابات سياسية في أعقاب إقالة الرئيس يون سوك يول، وفي اليابان، يعتزم بلينكن تسليط الضوء على توسيع التعاون الأمريكي مع البلدين كجزء من استراتيجية إدارة الرئيس جو بايدن الخاصة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وفي طوكيو سيقوم بلينكن "باستعراض التقدم الهائل الذي أحرزه التحالف الأمريكي الياباني خلال الأعوام القليلة الماضية"، حسبما قال البيان.

ويشمل هذا التقدم الموافقة على مبيعات أسلحة كبيرة تم الإعلان عنها يوم الجمعة والتي بموجبها ستقوم الولايات المتحدة بتسليم اليابان صواريخ متوسطة المدى ومعدات ذات صلة وتدريب بقيمة 64 ,3 مليار دولار.

ويختتم بلينكن جولته بزيارة باريس حيث يجتمع مع مسؤولين فرنسيين لبحث التطورات في الشرق الأوسط والأمن الأوروبي، خاصة في أوكرانيا.