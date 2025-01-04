مسؤول في بونتلاند الصومالية يكشف عن غارة أمريكية على عناصر داعش في الولاية

مقديشو- (د ب أ)

نفذت الولايات المتحدة الأمريكية غارة على عناصر تنظيم داعش في مناطق علمسكاد في إقليم بري بالولاية، بحسب مسؤول في ولاية بونتلاند شبه المستقلة الواقعة في شمال شرق الصومال.

يأتي الهجوم بعد أيام من هجوم تنظيم داعش على قرية دارجالي في إقليم بري، حيث قُتل أكثر من 20 شخصا بينهم جنود ومدنيون،بحسب موقع الصومال الجديد الإخباري اليوم السبت.

وقال المتحدث باسم عمليات مكافحة الإرهاب في بونتلاند، الجنرال محمود محمد أحمد، إن الولايات المتحدة اتخذت خطوة مهمة لمساعدة بونتلاند في مكافحة الإرهاب.

وقال الجنرال "إننا نشكر الولايات المتحدة على دعمها المستمر في حربنا ضد الإرهاب، الأمر الذي أدى إلى منع العديد من التهديدات".

وقد وعدت بونتلاند بالفعل بمواصلة الحرب ضد الجماعات الإرهابية بمساعدة المجتمع الدولي، ولم تعلق الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن على الغارة التي استهدفت مواقع تنظيم داعش.