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طائرة محملة بمعدات عسكرية تهبط في قاعدة أمريكية بشمال شرق سوريا

10:17 ص السبت 04 يناير 2025

سوريا

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دمشق/ لندن- (د ب أ)

هبطت طائرة شحن في قاعدة أمريكية في بلدة الشدادي جنوب الحسكة بشمال شرق سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ، في بيان نشره على موقعه، إن الطائرة، التي هبطت ليل الجمعة/ السبت، محملة بمعدات عسكرية ولوجستية وانطلقت من العراق، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار استمرار تعزيز القواعد العسكرية في المنطقة.

ووفق المرصد، "تواصل قوات التحالف الدولي استقدام تعزيزات عسكرية براً وجواً إلى مناطق شمال وشرق سوريا".

ولفت إلى أن ذلك يأتي بعد ساعات من وصول معدات عسكرية وأسلحة متطورة على متن طائرة شحن برفقة مروحية عسكرية إلى قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة، قادمة من العراق، في إطار تعزيز القواعد الأمريكية وإرسال دعم إضافي إلى عين العرب (كوباني).

وتنتشر في سوريا تسع قواعد أمريكية الأولى في منطقة التنف بريف حمص الشرقي واثنتان في ريف دير الزور و ست في محافظة الحسكة.


سوريا دمشق معدات عسكرية طائرة شحن
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