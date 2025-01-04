البث العبرية: من المتوقع عدم انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان

وكالات



قالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه من المتوقع أن تنقل إسرائيل رسالة إلى الولايات المتحدة بأنها لن تنسحب من جنوب لبنان بعد مهلة 60 يومًا بحسب اتفاق وقف النار.



وأضافت هيئة البث، أنه من المتوقع أيضًا أن تنقل إسرائيل رسالة إلى الولايات المتحدة تفيد بأنها لن تسمح لسكان القرى اللبنانية القريبة من الحدود بالعودة لمنازلهم.



وفي 27 نوفمبر 2024 دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وإسرائيل حيز النفاذ، بعد أكثر من عام على تبادل الهجمات العسكرية بين الطرفين بسبب إسناد الحزب اللبناني لجبهة حرب غزة، وجاء الاتفاق بوساطة أمريكية.





