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صحيفة عبرية: أعضاء في الكنيست الإسرائيلي يطالبوا وزير الدفاع بتدمير غزة

10:12 ص السبت 04 يناير 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن 8 أعضاء من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي يطالبوا وزير الدفاع يسرائيل كاتس بتدمير مصادر المياه والغذاء والطاقة في شمال قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن أعضاء في الكنيست قالوا: إن استراتيجية جيش الاحتلال الإسرائيلي "غير فعالة" في إلحاق الهزيمة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأشارت إلى أن أعضاء في الكنيست يطالبون الجيش بتطهير شمال غزة باستخدام الحصار وتدمير البنية التحتية وقتل أي شخص لا يرفع الراية البيضاء (راية الاستسلام).

جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة إسرائيل
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