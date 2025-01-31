إطلاق نار على قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواجدة داخل سوريا

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم السبت، تعرض قواته المتمركزة داخل أراضي الجمهورية العربية السورية، لإطلاق نار، مؤكدا أنه تم الرد على النيران المعادية دون وقوع إصابات في صفوف القوات.

وقال جيش الاحتلال في بيان: "قبل قليل سمع ورصد إطلاق نار في منطقة تعمل فيها قوات الجيش داخل الأراضي السورية وتحديدا في المنطقة العازلة"، مضيفا أنه "لم تقع إصابات حيث تواصل القوات مهامها".

وشدد البيان على أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي سيبقى منتشرا في المنطقة وسيتحرك لإزالة تهديدات موجهة نحو إسرائيل ومواطنيها".

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "مسلحين سوريين أطلقوا النار على قواتنا في قرية طرنجة شمالي المنطقة العازلة".