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الحشد العسكري يدعو للقلق.. سفير إسرائيل بالأمم المتحدة يحرض على مصر

11:45 م الجمعة 31 يناير 2025

السفير الإسرائيلي بالأمم المتحدة داني دانون

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وكالات

ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست، اليوم الجمعة، أن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون حذر من تنامي الترسانة العسكرية لمصر، وتساءل عن "سبب استثمار القاهرة مئات الملايين من الدولارات سنويا في أسلحة متقدمة على الرغم زاعما أن مصر لا تواجه أي تهديدات فورية".

وأضافت الصحيفة أن دانون قال، في مقابلة مع الصحفي ميندي ريزل في برنامج أخبار الأسبوع على إذاعة "كول براما"، إن الحشد العسكري المصري يدعو إلى القلق.

وادعى دانون أن "مصر تنفق مئات الملايين من الدولارات على المعدات العسكرية الحديثة سنويا، على الرغم من أنه لا يوجد تهديد على حدودها".

وأشارت جيروزاليم بوست إلى أن هذه "المرة الأولى التي يثير فيها مسؤول إسرائيلي كبير هذه المخاوف علنا بشأن التوسع العسكري المصري".

وأضافت الصحيفة أن تصريحات دانون تأتي في وقت تقوم فيه إسرائيل "بإعادة تقييم استراتيجيتها الدفاعية بعد هجمات حماس في السابع من أكتوبر". في ظل محاولات الاحتلال المتكررة وأمريكا تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن.

وقوبلت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول نقل سكان من قطاع غزة إلى مصر و الأردن، برفض واستنكار في الأوساط الرسمية و الشعبية المصرية، والتي تمسكت بشكل قاطع برفض تهجير الفلسطينيين سواء بشكل مؤقت أو دائم في أي مكان في البلاد، وكذلك أصرت على دعم "الحل العادل والشامل" للقضية الفلسطينية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد على أن ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو “ظلم لا يمكن أن نشارك فيه”، مؤكدًا أن ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية لا يمكن أبداً التنازل بأي شكل من الأشكال عن تلك الثوابت والأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري.

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الحشد العسكري يدعو للقلق.. سفير إسرائيل بالأمم المتحدة يحرض على مصر
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