رغم اعتراض البلدين.. ترامب: الأردن ومصر سيستقبلان سكانًا من غزة

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مصر والأردن سيستقبلان سكانا من قطاع غزة، رغم اعتراض البلدين الواضح.

وتابع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة: "لا شيء يمكن أن تفعله الصين أو المكسيك أو كندا حاليا لوقف تطبيق الرسوم الجمركية على الواردات منهم".

وقوبلت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول نقل سكان من قطاع غزة إلى مصر و الأردن، برفض واستنكار في الأوساط الرسمية و الشعبية المصرية، والتي تمسكت بشكل قاطع برفض تهجير الفلسطينيين سواء بشكل مؤقت أو دائم في أي مكان في البلاد، وكذلك أصرت على دعم "الحل العادل والشامل" للقضية الفلسطينية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد على أن ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو “ظلم لا يمكن أن نشارك فيه”، مؤكدًا أن ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية لا يمكن أبداً التنازل بأي شكل من الأشكال عن تلك الثوابت والأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري.