السويد تصدر قرارا جديدا بشأن قضية مقتل حارق المصحف

وكالات

أخلى القضاء السويدي، الجمعة، سبيل خمسة أشخاص كانوا قد أوقفوا على خلفية مقتل اللاجئ العراقي سلوان موميكا الذي أثار حرقه للمصحف في العام 2023 تظاهرات غاضبة في عدة دول، وفق ما أعلنت، الجمعة، النيابة العامة المكلّفة القضية.

وقال المدّعي العام راسموس أومان في بيان إن "الشبهات ضعفت ولم يعد لدي أي سبب لإبقاء هؤلاء الأشخاص قيد التوقيف".

وأوضح أن الشبهات لم تُستبعد بالكامل وأن التحقيق مستمر.

ويعد القرار مفاجئا، خاصة وأن اعتقال الأشخاص الخمسة لم يتأخر بعد مقتل موميكا، مما أوحى بأن هناك أدلة قوية ضدهم. والإفراج عنهم يشير إلى تراجع هذه الأدلة.

وقُتل سلوان موميكا (38 عاما) رميا بالرصاص في منزل ببلدة سودرتاليا بالقرب من ستوكهولم، وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون أمس الخميس إن مقتله ربما يكون مرتبطا بقوة أجنبية.

وكان موميكا خضع لمحاكمة في السويد بعد أن أحرق نسخا من المصحف ودنسها في أماكن عامة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. وكان من المقرر صدور الحكم في القضية بعد ساعات فقط من مقتله.

ورفعت السويد في 2023 حالة التأهب ضد الإرهاب إلى ثاني أعلى مستوى وحذرت من التهديدات ضد السويديين في الداخل والخارج بعد حرق نسخ من المصحف، ومعظمها على يد موميكا، مما أثار غضب المسلمين.