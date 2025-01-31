الاتحاد الأوروبي يكشف تفاصيل جديدة بشأن مهمته على معبر رفح

وكالات

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الجمعة، إن التكتل استأنف مهمته المدنية لمراقبة معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، والذي يمثل نقطة عبور رئيسية للقطاع الفلسطيني.

وذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة أن أول فوج من الجرحى الفلسطينيين، من المدنيين والمسلحين سيدخل مصر، السبت، عبر معبر رفح المغلق أمام حركة عبور الأفراد منذ مايو الماضي.

وقال مسؤولون، إن الأفراد لن يسمح لهم حالياً إلا بالحركة في اتجاه واحد، من غزة إلى مصر.

وأشارت كالاس، يوم الإثنين الماضي، إلى وجود توافق واسع بين وزراء خارجية الدول الأعضاء على أن بعثة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي يمكن أن تلعب "دوراً حاسماً" في دعم اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس".

وذكرت على منصة "إكس"، الجمعة: "تنتشر بعثة الاتحاد الأوروبي المدنية على الحدود عند معبر رفح بناء على طلب الفلسطينيين والإسرائيليين.. وستدعم الموظفين الفلسطينيين على الحدود وستسمح بنقل أفراد خارج غزة، مثل من يحتاجون إلى رعاية طبية".

وقال مسؤولون من السلطة الفلسطينية و"حماس" إن المعبر سيتولى إدارته حالياً موظفون من السلطة ومراقبون أوروبيون.

وقال المسؤولون إن معبر رفح سيستقبل في البداية 50 مصاباً من الفصائل المسلحة ومثلهم من المدنيين المصابين ومرافقين لهم، وأضافوا أن 100 آخرين، على الأرجح من الطلاب، سيُسمح لهم بالعبور لأسباب إنسانية.

وقالت وزارة الصحة، في غزة إن نقل المرضى سيكون من مستشفيين في شمال القطاع وجنوبه وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

تجري الاستعدادات في معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، لإدخال المساعدات الإنسانية، والسماح بمرور المرضى والمصابين، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.

وبدأت بعثة مدنية تابعة للاتحاد الأوروبي مراقبة معبر رفح في 2005، قبل تعليق مهمتها في يونيو 2007 بعد سيطرة "حماس" على قطاع غزة.

ومع الدخول في وضع تأهب بعد ذلك، أبقت البعثة على 10 موظفين دوليين وثمانية موظفين محليين.

وتساهم الآن إسبانيا وإيطاليا وفرنسا بأفراد في المهمة الجديدة.

وقالت فرنسا إنها أرسلت ثلاثة من أفراد قوات الدرك المتخصصين في حراسة الحدود ضمن بعثة الاتحاد الأوروبي.

وذكرت إيطاليا أنها سترسل سبعة أفراد من قوات الدرك الوطنية شبه العسكرية للانضمام إلى مهمة رفح بالإضافة إلى إيطاليين اثنين متواجدين بالفعل هناك، فيما تناقش وزارتا الداخلية والخارجية الألمانيتان إرسال مجموعة ألمانية.