حماس تشيد بموقف مصر والأردن في رفض مخطط التهجير

وكالات

قال إسماعيل رضوان القيادي بحركة حماس، إن المقاومة تسير على درب القادة الذين قضوا نحبهم من أجل الأقصى والقدس ودمهم لن يذهب هدرا، مشيرا إلى أن الحركة تفخر بقادتها الكبار الذين قدموا نموذجا عمليا في الالتحام بالشعب.

وأشاد إسماعيل رضوان خلال حديثه مع الجزيرة مباشر، بموقف الأردن ومصر في رفض مخطط التهجير، مؤكدا على أنهم ثابتون على هذه الأرض ولن يرحلوا منها.

وأضاف إسماعيل رضوان القيادي بحركة حماس: "معركة طوفان الأقصى مثلت مرحلة فارقة في الصراع مع الاحتلال الصهيوني، و المقاومة تواصلت رغم غياب القادة واستشهادهم ومستمرون رغم الثمن الكبير الذي قدمناه، كما أن حماس أصبحت أقوى وقدمت نموذجا في كيفية هزيمة المشروع الصهيوني".

وتابع القيادي في حركة حماس: "الشعب الفلسطيني التف حول خيار المقاومة وأفشل الحلم الصهيوني في التطهير والتهجير، فالاحتلال كان يسعى لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ولكن مشاهد العودة كشفت فشلهم، ونحن ملتزمون ببنود وقف إطلاق النار طالما التزم بها الاحتلال الصهيوني ونتعامل بإيجابية مع الوسطاء".

وطالب القيادي في حركة حماس، الوسطاء بالضغط على الاحتلال للالتزام ببنود الاتفاق والتوصل إلى إطار للمرحلة الثانية منه، مطالبا كل أحرار العالم بدعم صمود الشعب الفلسطيني وتقديم الإغاثة العاجلة له ، ومؤكدا على ضرورة إدخال كافة المستلزمات الطبية والمعيشية إلى غزة بعد أن دمر الاحتلال كل شيء.