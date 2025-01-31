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وصول الطائرة السعودية الـ55 لإغاثة غزة إلى مطار العريش

09:41 م الجمعة 31 يناير 2025

وصول الطائرة السعودية الـ55 لإغاثة غزة إلى مطار ال

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(د ب أ)

وصلت الطائرة الإغاثية السعودية الـ 55، إلى مطار العريش اليوم الجمعة، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)اليوم الجمعة، إن الطائرة الإغاثية يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع، وتحمل على متنها مواد إيوائية وغذائية.

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية "الإنساني المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم"، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

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