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البيت الأبيض يكشف موعد لقاء نتنياهو وترامب

08:57 م الجمعة 31 يناير 2025

بنيامين نتنياهو وونالد ترامب

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وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن الإدارة الأمريكية السابقة تحدت القوانين المتعلقة بالهجرة غير الشرعية ولم تطبقها.

وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض الجمعة: الرئيس ترمب يريد النهوض بقطاع الطيران وسيعيد النظر في ملف التوظيف، هناك مشكلات تتعلق بقطاع الطيران على مدار السنوات السابقة ومنذ عهد أوباما، كما أن التحقيقات ما زالت مستمرة بشأن حادث الطائرتين قرب واشنطن".

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على المكسيك وكندا و10 % على الصين، ولا خطط لفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوربي، إضافة إلى أن الرئيس ترامب سيعمل على خفض معدلات التضخم التي ارتفعت نتيجة سياسات الإدارة السابقة".

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "الرئيس ترمب سيرد على تصريحات الرئيس الكندي في الوقت المناسب ولا نرى بداية حرب تجارية".

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض على أن الرئيس ترامب يحتفظ بحقه في نشر أي قوات أمريكية في العالم.

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "الرئيس ترامب سيلتقي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء المقبل، وهذا يؤكد دعمه المستمر لإسرائيل، كما أن حماس تمتثل لوقف إطلاق النار في غزة"، مؤكدة على أن ترامب أكد على التزامه بإعادة جميع الأسرى من غزة.

وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعترف بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

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