روسيا تعلن استعدادها للمساعدة في إعادة إعمار سوريا

وكالات

قال مستشار كبير لشؤون الشرق الأوسط لدى الحكومة الروسية، إن موسكو مستعدة للمساعدة في إعادة بناء سوريا فيما تواصل السعي لإبرام اتفاق مع القيادة الجديدة للبلاد للاحتفاظ بقاعدتين عسكريتين مهمتين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، الجمعة.

وتأتي المساعي الروسية فيما تشهد الساحة السورية حراكا دبلوماسيا مكثفا بين موسكو والدول الغربية.

ويكافح الكرملين للحفاظ على بعض القدر من النفوذ في سوريا بعدما تمت الإطاحة بالرئيس بشار الأسد الشهر الماضي.

ومكنت القاعدتان العسكريتان، وهما ميناء بحري في طرطوس ومطار في حميميم، موسكو من بسط النفوذ في المنطقة وإفريقيا، وستمثل خسارتهما تراجعا استراتيجيا كبيرا.

وأعلنت السلطات الجديدة الأربعاء، أحمد الشرع رئيسا في مرحلة انتقالية لم يتم تحديد مدتها، كما قرّرت حلّ مجلس الشعب وإلغاء الدستور.