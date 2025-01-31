إعلان

الاحتجاجات على تأخر التحقيق فى حادث تصادم قطارين باليونان تمتد إلى مدن أوروبية

07:00 م الجمعة 31 يناير 2025

حادث تصادم قطارين باليونان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(أ ب)

تعهدت ثلاثة أحزاب معارضة في اليونان اليوم الجمعة، بتحدي حكومة يمين الوسط بتقديم اقتراح بتوجيه اللوم لها على خلفية تعاملها مع كارثة تصادم قطاري سكك حديدية مأساوية قبل نحو عامين.

وجاء التعهد من جانب أحزاب المعارضة الثلاثة بسبب تصاعد الغضب الشعبي من تأخير الحكومة في التحقيق في أسباب الحادث ومزاعم بقيامها بالتستر عليه وهو الذي تنفيه الحكومة بشدة.

ولقي سبعة وخمسون شخصا - بينهم طلاب جامعيون كانوا عائدين من الإجازة- حتفهم، عندما اصطدم قطار ركاب من الأمام بقطار شحن في 28 فبراير 2023 ، قرب مدينة تيمبي شمالي اليونان.

ونظم أقارب الضحايا احتجاجات يوم الأحد الماضي، في عشرات المدن ضد حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس المحافظة.

وإضافة إلى المسيرات التي شهدتها العاصمة أثينا وتسالونيك ومدن يونانية أخرى، نظمت الجاليات اليونانية أيضا احتجاجات في كل من أمستردام وبرلين وبروكسل ومدن أوروبية أخرى.

ورغم أنه من غير المرجح أن يشكل الاقتراح بتوجيه اللوم تهديدا مباشرا للحكومة، فإنه قد يساعد في التئام شمل أحزاب المعارضة اليونانية المنقسمة على نفسها.

وأكد نواب الأحزاب الثلاثة في البرلمان أنهم اشتركوا في مناقشات للاتفاق على توقيت لتقديم الاقتراح.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث تصادم قطارين باليونان أحزاب معارضة في اليونان التحقيق فى حادث تصادم قطارين كارثة تصادم قطارين اليونان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مصر تؤكد على دعم لبنان وتطالب بالانسحاب الفوري لقوات الاحتلال

إعلان

إعلان

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج
بث مباشر.. آلاف المصريين في معبر رفح رفضًا لمقترح تهجير الفلسطينيين