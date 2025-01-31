الاحتجاجات على تأخر التحقيق فى حادث تصادم قطارين باليونان تمتد إلى مدن أوروبية

(أ ب)

تعهدت ثلاثة أحزاب معارضة في اليونان اليوم الجمعة، بتحدي حكومة يمين الوسط بتقديم اقتراح بتوجيه اللوم لها على خلفية تعاملها مع كارثة تصادم قطاري سكك حديدية مأساوية قبل نحو عامين.

وجاء التعهد من جانب أحزاب المعارضة الثلاثة بسبب تصاعد الغضب الشعبي من تأخير الحكومة في التحقيق في أسباب الحادث ومزاعم بقيامها بالتستر عليه وهو الذي تنفيه الحكومة بشدة.

ولقي سبعة وخمسون شخصا - بينهم طلاب جامعيون كانوا عائدين من الإجازة- حتفهم، عندما اصطدم قطار ركاب من الأمام بقطار شحن في 28 فبراير 2023 ، قرب مدينة تيمبي شمالي اليونان.

ونظم أقارب الضحايا احتجاجات يوم الأحد الماضي، في عشرات المدن ضد حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس المحافظة.

وإضافة إلى المسيرات التي شهدتها العاصمة أثينا وتسالونيك ومدن يونانية أخرى، نظمت الجاليات اليونانية أيضا احتجاجات في كل من أمستردام وبرلين وبروكسل ومدن أوروبية أخرى.

ورغم أنه من غير المرجح أن يشكل الاقتراح بتوجيه اللوم تهديدا مباشرا للحكومة، فإنه قد يساعد في التئام شمل أحزاب المعارضة اليونانية المنقسمة على نفسها.

وأكد نواب الأحزاب الثلاثة في البرلمان أنهم اشتركوا في مناقشات للاتفاق على توقيت لتقديم الاقتراح.