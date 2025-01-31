القبض على ابن خالة بشار الأسد رئيس فرع الأمن السياسي في درعا

وكالات

كشفت صحيفة "الوطن" السورية، الجمعة، عن إلقاء القبض على رئيس فرع الأمن السياسي بمحافظة درعا سابقا عاطف نجيب.

وذكرت الصحيفة: "إلقاء القبض على العميد المجرم عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا، الذي ارتكب جرائم مروعة بحق الأطفال المطالبين بالحرية".

وأضافت صحيفة الوطن السورية: "ليكن هذا الحدث خطوة نحو تحقيق العدالة".

والعميد السابق عاطف نجيب هو ابن خالة الرئيس المخلوع بشار الأسد، ومتهم بجرائم كثيرة من بينها اقتلاع أظافر الأطفال بداية الثورة السورية.