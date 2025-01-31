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القبض على ابن خالة بشار الأسد رئيس فرع الأمن السياسي في درعا

04:55 م الجمعة 31 يناير 2025

بشار الأسد

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وكالات

كشفت صحيفة "الوطن" السورية، الجمعة، عن إلقاء القبض على رئيس فرع الأمن السياسي بمحافظة درعا سابقا عاطف نجيب.

وذكرت الصحيفة: "إلقاء القبض على العميد المجرم عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا، الذي ارتكب جرائم مروعة بحق الأطفال المطالبين بالحرية".

وأضافت صحيفة الوطن السورية: "ليكن هذا الحدث خطوة نحو تحقيق العدالة".

والعميد السابق عاطف نجيب هو ابن خالة الرئيس المخلوع بشار الأسد، ومتهم بجرائم كثيرة من بينها اقتلاع أظافر الأطفال بداية الثورة السورية.

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قبض حافظة درعا عاطف نجيب بشار الأسد جرائم مروعة
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