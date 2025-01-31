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مقتل 10 مسلحين في مواجهات مع قوات الأمن شمال غربي باكستان

04:28 م الجمعة 31 يناير 2025

الجيش الباكستاني

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إسلام آباد- (أ ش أ)

أعلن الجيش الباكستاني اليوم /الجمعة/ مقتل عشرة مسلحين على الأقل خلال خمس مواجهات منفصلة مع قوات الأمن في إقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمال غربي البلاد.

وأفادت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني - في بيان نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية في نسختها الإنجليزية - بأن قوات الأمن شنت العمليات الأمنية استنادا إلى معلومات استخباراتية تفيد بوجود مسلحين في مناطق "دوتا خيل" و"حسن خيل" و"غلام خان" و"مير علي" و"خولاجي"، مشيرة إلى أنه تم مصادرة كمية من الأسلحة والذخائر كانت بحوزة المسلحين، فيما تتواصل عمليات التمشيط في المناطق سالفة الذكر للبحث عن أي عناصر مسلحة أخرى.

وتشهد باكستان ارتفاعا ملحوظا في عدد الهجمات المسلحة منذ عودة حركة "طالبان" إلى السلطة بأفغانستان في عام 2021 .. ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".

هذا المحتوى من

Asha

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الجيش الباكستاني مسلحين حركة طالبان
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