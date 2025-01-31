الاتحاد الأوروبي يعيد نشر بعثة حرس الحدود في معبر رفح

بروكسل- (د ب أ)

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة بدء مهام بعثته الداعمة لإعادة فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة.

وقالت منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في منشور على منصة "إكس" اليوم الإثنين، إن البعثة "ستدعم موظفي الحدود الفلسطينيين وتسمح بنقل الأفراد إلى خارج غزة، بما في ذلك أولئك الذين يحتاجون إلى تلقى الرعاية الطبية".

وأضافت كلاس "تم نشر بعثة حرس الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي عند المعبر بناء على طلب من الفلسطينيين والإسرائيليين".

وتم إنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي في رفح في عام 2005 لمساعدة الفلسطينيين على إدارة المعبر الحدودي. بيد أنه تم تعليقها عندما تولت حماس السلطة في قطاع غزة عام 2007.

وتأتي إعادة فتح معبر رفح كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل والذي يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، ومن المقرر أن يتيح وصول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى غزة.





