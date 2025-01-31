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دخول أقل من 8 آلاف شاحنة لغزة منذ بدء التهدئة

03:07 م الجمعة 31 يناير 2025

دخول أقل من 8 آلاف شاحنة لغزة منذ بدء التهدئة

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وكالات
قالت مصادر لقناة الجزيرة، إن عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة منذ بدء التهدئة حتى يومها الـ11 بلغ 7926 فقط، مشيرة إلى أن نحو ثلثي الشاحنات التي دخلت قطاع غزة تحمل مواد غذائية.

وذكرت المصادر أن عدد شاحنات الخيام التي دخلت قطاع غزة أقل بكثير من الاحتياجات ولا يتجاوز 208، وأكدت أنه لم يتم إدخال أي بيوت متنقلة مؤقتة لا إلى شمال القطاع ولا إلى جنوبه.

وأشارت إلى أن إدخال 197 شاحنة وقود للقطاع لا يستفيد منها الدفاع المدني ولا البلديات ولا شركات الكهرباء.

ولم يتم إدخال أي آليات أو معدات ثقيلة إلى قطاع غزة لإزالة الركام والبحث عن الجثث، كما لم تدخل أي مواد بناء رغم الحاجة الماسة إليها في الترميم وإعادة التأهيل، حسب المصادر.

وأضافت المصادر أنه لم تدخل الأجهزة والأدوات الطبية إلى مستشفيات قطاع غزة بشكل كافٍ، كما لم يتم إدخال السيولة النقدية للبنوك في القطاع رغم الأزمة الشديدة في توفر العملة.

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