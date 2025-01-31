الجيش الأوغندي يعلن "تعزيز دفاعاته" بـ شرق الكونغو الديمقراطية

كامبالا- (أ ش أ)

أعلن الجيش الأوغندي اليوم /الجمعة/ أنه سيعزز دفاعاته في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ حيث تشن حركة "23 مارس" المسلحة هجوما عنيفا ضد الجيش الكونغولي.

وقال الجيش الأوغندي - في بيان أورد راديو فرنسا الدولي مقتطفات منه - إنه "سيتبنى موقفا دفاعيا متقدما.. حتى تمر الأزمة"، مشيرا إلى أن الهدف هو "ردع ومنع العديد من الجماعات المسلحة الاخرى المتواجدة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية من استغلال الوضع. بالاضافة الى حماية وتأمين المصالح الأوغندية".

واكد الجيش الأوغندي أنه - بالتعاون مع القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية - سيراقب عن كثب "تطور الوضع الأمني".